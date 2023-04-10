Вынесен приговор бакальскими рокерам, которые закинули в мэрию коктейль Молотов

Центральным окружным военным судом (Екатеринбург) вынесен приговор в отношении двух жителей Челябинской области, которые осуждены по статьям «Террористический акт» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»». Они причастны к поджогу администрации Бакальского городского поселения. Ближайшие 19 лет бакальцы проведут в колонии.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 11 октября 2022 года злоумышленники закинули в здание администрации Бакала два коктейля Молотова, но бдительный сторож оперативно потушил огонь.

Они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и являются участниками бакальской рок-группы «Room 32». На момент совершения преступления они служили в силовых структурах региона. Кроме того состояли в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществах, в том числе, проукраинской националистической направленности.

«Виновные ранее изучали ресурсы радикальных интернет-сообществ, в которых получили инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, использованных ими в качестве учебного пособия при подготовке к террористическому акту», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело расследовано следственным органом УФСБ.

Суд приговорил каждого к лишению свободы на срок 19 лет с лишением специальных званий «старший сержант полиции в отставке» и «старшина внутренней службы в отставке». Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, оставшуюся часть – в колонии строгого режима.