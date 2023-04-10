10.04.2023
В Челябинске с начала года демонтировали более ста незаконных объектов
10.04.2023
В Челябинске продадут с молотка недостроенный комплекс с гостиницей и подземной парковкой
10.04.2023
В Челябинске обновленный снаружи киноцентр «Импульс» капитально отремонтируют изнутри
10.04.2023
Челябинский коллектив «Одри» стал лауреатом международного фестиваля-конкурса
10.04.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших и умерших от коронавируса
10.04.2023
Мошенники предложили пенсионеру из Троицка поиграть в детектива за один миллион рублей
Вынесен приговор бакальскими рокерам, которые закинули в мэрию коктейль Молотов
07.04.2023
Сотрудники УФСБ почтили память легендарного советского разведчика Исхака Ахмерова
07.04.2023
Четыре жителя Челябинской области стали жертвами лжесотрудников ФСБ России
31.03.2023
Жители Магнитогорска ради выгоды устраивали фиктивные браки россиян с иностранцами
30.03.2023
УФСБ Челябинской области вычислило создателя вредоносной компьютерной программы
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023