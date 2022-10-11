11.10.2022
Два миллиона рублей потеряли горе-инвесторы при покупке биткоинов
11.10.2022
Коктейль Молотова в мэрию закинули бакальские рокеры
11.10.2022
В Челябинске может стать меньше на одну бесплатную парковку
11.10.2022
В Челябинске раздадут более 8 тысяч саженцев
11.10.2022
Игорь Бутман обещал поддержать молодежный форум джаза в Челябинске
11.10.2022
В одном из челябинских дворов стражи порядка задержали "профессионального" автовора
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и регионального полицейского главка задержали подозреваемых в поджоге
Коктейль Молотова в мэрию закинули бакальские рокеры
11.10.2022
В одном из челябинских дворов стражи порядка задержали "профессионального" автовора
15.11.2016
Администратор одной из подростковых «групп смерти» задержан в Московской области
19.09.2013
Передел криминала в Южноуральске: полицейский смертельно ранил выстрелившего в него бандита (ВИДЕО)
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022