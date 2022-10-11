Коктейль Молотова в мэрию закинули бакальские рокеры

По горячим следам установлены подозреваемые в попытке поджога администрации Бакала (Челябинская область). Сотрудники УФСБ России по Челябинской области с коллегами из регионального полицейского главка задержали двух местных жителей.

«Задержанные являются участниками бакальской рок-группы «Room 32». Кроме того, все они состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществах, в том числе, проукраинской националистической направленности», - сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 11 октября Злоумышленники закинули в здание два коктейля Молотова, но бдительный сторож оперативно потушил огонь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».