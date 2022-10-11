Сторож администрации Бакала предотвратил пожар в здании

11 октября ночью неизвестные попытались поджечь здание администрации Бакала (Челябинская область). Злоумышленники закинули в здание два коктейля Молотова, но бдительный сторож оперативно потушил огонь.

Вот как описал происшествиеTelegram-канал SHOT: «Поджигатели разбили камнем окно на первом этаже мэрии города Бакала и забросили внутрь два коктейля Молотова. 64-летний сторож сам потушил огонь за 5 минут, никто не пострадал».

В МЧС по Челябинской области подтвердили факт вызова: подразделения Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона выезжали по адресу администрации Бакала, к моменту их прибытия возгорание было ликвидировано.

В администрации Бакала сообщили, что учреждение работает в штатном режиме и от комментариев воздержались, равно как и в региональном полицейском главке. Мотивы и имена виновников установит следствие.