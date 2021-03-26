Южноуральцы пойдут под суд за «закладки» с девятью килограммами героина

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении двоих южноуральцев, которые оборудовали 16 тайников с наркотиками. Силовики изъяли у них девять килограммов героина.
«По версии следствия, обвиняемые в октябре 2020 года на личном автотранспорте из Республики Удмуртия и Московской области привезли две партии наркотических средств, которые разместили на территории Свердловской области в 16 тайников - «закладок» для последующей передачи соучастникам в целях сбыта», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Силовики во время оперативно-розыскных мероприятий в Сосновском районе задержали подозреваемых. Те показали места в лесу в Свердловской области, где они спрятали «закладки».
Южноуральцам вменяют покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело будет рассматривать Сосновский районный суд.