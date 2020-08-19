Южноуральцы за несколько дней перевели аферистам больше шести миллионов рублей

Несмотря на все предостережения сотрудников полиции и их призывы к бдительности, жители Челябинской области продолжают «покупаться» на уловки мошенников. За несколько дней они перевели им больше шести миллионов рублей.

Так, в дежурную часть полиции Копейска обратился местный житель, который рассказал, что на одном из сайтов сети интернет нашел объявление о продаже подарочного набора шампуров. Он созвонился с продавцом и договорился о приобретении набора, затем оплатил покупку в размере пяти тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Житель Еманжелинского района вообще перевел аферистам два миллиона рублей.

«Как пояснил потерпевший, на его телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонящий представился сотрудником финансовой безопасности и сообщил мужчине, что с его счета пытаются снять денежные средства. Неизвестный предложил заявителю снять сбережения и положить их в «ячейки безопасности» по номерам телефонов, которые диктовал мошенник. Выполнив указания афериста, потерпевший более 140 раз совершал переводы неизвестным через терминал», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В Магнитогорске в отдел полиции обратился 28-летний житель города Сибай. Потерпевший сообщил, что стал жертвой мошенников, отдав за грузовой автомобиль один миллион 200 тысяч рублей.

«Полицейскими установлено, что ранее в сети Интернет было размещено объявление о перевозке. Заказчик дорогого груза потребовал от водителя установить навигационную спутниковую систему контроля за передвижением автомобиля. Ничего не подозревающий собственник транспортного средства передал ключи от авто мошенникам. После чего злоумышленники реализовали грузовик приехавшему покупателю, жителю Башкортостана», - добавили в региональном полицейском главке.

На этом список пострадавших от аферистов за последние несколько дней не заканчиваются. Жительница Миасса перевела мошенникам порядка двух миллионов рублей.

«По словам потерпевшей, на ее мобильный телефон поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности, и сообщил, что с ее банковских карт пытаются похитить денежные средства. Мужчина попросил помощи в разоблачении мошенника, а также предупредил, что если она откажется сотрудничать, то её могут привлечь к уголовной ответственности. Заявительница согласилась помочь и под руководством лжесотрудника осуществила шесть переводов на общую сумму более 1 850 000 рублей», - рассказали в ОМВД России по городу Миассу.

Жертвой мошенников стал и житель Южноуральска. Мужчина в мае этого года в сети Интернет увидел рекламу о том, что можно заработать большие деньги. Пройдя по ссылке, он зарегистрировался, оставил свои персональные данные и контактный телефон, далее с ним связалась девушка и представилась финансовым агентом. В ходе разговора неизвестная сообщила, что для того чтобы получить денежные средства ему необходимо делать ставки, оплачивать страховые взносы.

«В течение трех месяцев пенсионер вкладывал денежные средства, пополняя свой личный счет, открытый на зарегистрированном им сайте, но, когда решил забрать вложенные деньги со счета, злоумышленники сообщили, что для этого нужно оформить страховку и еще множество различных вложений. Сумма вложенного ущерба потерпевшему составила около 880 000 рублей», - сообщила старший следователь следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» Елена Харитонова.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Соблюдая некоторые правила, можно избежать финансовых потерь - большие процентные ставки по вкладам под короткие сроки – это махинации по сбору ничем не обеспеченных вкладов. Период работы таких сайтов, как правило, не превышает один год, после чего они закрываются, собрав с населения как можно больше денежных средств.

Также полицейские напоминают, что сотрудники служб безопасности банков не осуществляют телефонные звонки с предложениями о переводе денежных средств на резервные или безопасные счета – это распространенная схема мошенничества. Будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные персональные данные и сведения о своих банковских картах.

Также будьте бдительными при совершении покупок через Интернет. Чрезмерно низкая цена и необходимость стопроцентной предоплаты при условии моментальной отправки товара – уловки, на которые часто идут мошенники. По возможности выберите оплату наложенным платежом. Если при заключении сделки у вас возникли малейшие сомнения, лучше отказаться от покупки.