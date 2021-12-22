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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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22.12.2021

В Каслях будут судить бывшего начальника полиции, который присваивал премии подчиненных
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.12.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.12.2021

Руководители сельхозкооператива Октябрьского района обманули минсельхоз
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.12.2021

Сова Гарри Поттера, замеченная на Аркаиме, вызвала ажиотаж в соцсетях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.12.2021

Южноуралец, отрезавший половой орган собутыльнику, отправился в колонию
Происшествия
22.12.2021 15:16

Южноуралец, отрезавший половой орган собутыльнику, отправился в колонию

В Аше (Челябинская область) вынесен приговор о покушении на убийство и разбойном нападении. Местный житель отрезал половой орган собутыльнику.

В суде установлено, что подсудимый в августе 2021 года, спустя три недели после освобождения из мест лишения свободы на вокзале в Челябинске познакомился с 32-летним потерпевшим, проследовал по его приглашению в Миньяр, где при распитии спиртных напитков в ходе конфликта нанес ему ножевые ранения, отчего мужчина потерял сознание, после чего отрезал ему член.

Как сообщили в прокуратуре региона, после совершения преступления в тот же день, распивая спиртные напитки с другим жителем Миньяра, совершил на него разбойное нападение, нанеся удар ножом в грудь и похитив сотовый телефон.

Судом виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» уже несколько лет поддерживает традицию поздравления с Новым
22.12.2021

Ватерполистки «Уралочки» поздравили с Новым годом детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Собрания Миасского городского округа (Челябинская область) планируют рассмотреть на посл
Транспорт
Транспорт
22.12.2021

С нового года проезд в общественном транспорте Миасса станет дороже
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера областное единовременное пособие
22.12.2021

В Челябинской области пособие на ребенка можно будет оформить, не выходя из дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
    Российская экономика к концу 2024 года должна стать цифровой. Именно такой сро
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  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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