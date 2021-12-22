Южноуралец, отрезавший половой орган собутыльнику, отправился в колонию

В Аше (Челябинская область) вынесен приговор о покушении на убийство и разбойном нападении. Местный житель отрезал половой орган собутыльнику.

В суде установлено, что подсудимый в августе 2021 года, спустя три недели после освобождения из мест лишения свободы на вокзале в Челябинске познакомился с 32-летним потерпевшим, проследовал по его приглашению в Миньяр, где при распитии спиртных напитков в ходе конфликта нанес ему ножевые ранения, отчего мужчина потерял сознание, после чего отрезал ему член.

Как сообщили в прокуратуре региона, после совершения преступления в тот же день, распивая спиртные напитки с другим жителем Миньяра, совершил на него разбойное нападение, нанеся удар ножом в грудь и похитив сотовый телефон.

Судом виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.