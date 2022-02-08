Южноуралец убил сожительницу и нанес себе ранения, инсценируя самооборону

В Пластновском районе (Челябинская область) 25-летний местный житель зарезал сожительницу. Для инсценировки самообороны он нанес ножевые ранения себе.

Трагедия произошла седьмого февраля. В одном из домов в Пластовском районе было обнаружено тело 26-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе проведенных следователями СК и сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний сожитель потерпевшей.

Как сообщили в СКР, по предварительным данным, в ходе бытовой ссоры мужчина нанес потерпевшей удар ножом, а потом нанес ножевые ранения себе, для инсценировки самообороны и скрылся с места преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.