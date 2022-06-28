28.06.2022
Фольклорный ансамбль из Рощино едет на всероссийский конкурс
28.06.2022
Южноуралец, выбросивший собаку из окна квартиры, получил «условку»
28.06.2022
За сутки заболело ковидом 89 южноуральцев, выздоровело 45, умерло четверо
28.06.2022
Южноуральцы могут пожертвовать на строительство храма в Челябинске
28.06.2022
Готовность – номер один: материальная база ГРЦ Макеева признана одной из лучших в Миассе
28.06.2022
Отдел полиции Пластовского района возглавил подполковник Андрей Демин
Южноуралец, выбросивший собаку из окна квартиры, получил «условку»
14.04.2022
Родителей девочки из Челябинска, которая выбросила собаку с 20-го этажа, могут ограничить в правах
03.02.2022
В Магнитогорске хозяева живьем закопали в снегу щенка, которого взяли в приюте
13.08.2021
Магнитогорцу, выбросившему собаку из окна, дали три года «строгача»
18.06.2021
В отношении челябинца, сбросившего щенка с восьмого этажа, возбуждено уголовное дело
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022