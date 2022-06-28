Южноуралец, выбросивший собаку из окна квартиры, получил «условку»

Житель Троицка (Челябинская область) получил условный срок за гибель собаки, которую он выбросил из окна своей квартиры.

Мужчину приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Такое решение принял троицкий мировой суд, передаёт пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Квартира, из которой 28-летний молодой человек выкинул животное, находилась на четвёртом этаже.

«Установлено, что подсудимый в декабре 2021 года в ночное время на почве возникших неприязненных отношений выбросил собаку из окна своей квартиры. От полученных травм животное погибло», - отмечается в сообщении.

Мужчина осуждён по п. «б» ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его гибель). При назначении наказания суд учёл признание вины, раскаяние, а также наличие на иждивении у троичанина новорождённого ребёнка.