Южноуралец, зверски убивший жену на трассе, может избежать наказания

В Саткинском районе Челябинской области следователи СК направили в суд уголовное дело 32-летнего мужчины, который в присутствии дочерей зарезал супругу. Судебно-психиатрическая экспертиза признала, что южноуралец страдает психическим расстройством, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, днем 29 июля 2020 года на дороге возле деревни Алексеевка между супругами вспыхнул конфликт. Мужчина в салоне машины, где находились двое дочерей, набросился на жену с ножом. После он нанес ей еще несколько ударов уже на обочине дороги. Женщина от полученных ранений скончалась.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ).

“В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, он признан страдающим психическим расстройством, как в период совершения деяния, так и в настоящее время”, - пояснили в СУ СКР по Челябинской области.

Следователи направили уголовное дело в суд с постановлением о необходимости применения в отношении мужчины мер медицинского характера. Ранее прокурор утвердил соответствующее постановление.