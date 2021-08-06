Южноуралец, зверски убивший жену на трассе, может избежать наказания

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В челябинском поселке Чурилово сегодня ночью, шестого августа, во время дождя у киоска рядом с до
06.08.2021

Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В социальных сетях южноуральцы пожаловались на платный вход на пляж озера Увильды. Отдавать комме
06.08.2021

На озере Увильды наглые арендаторы взимают плату за посещение пляжа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский областной суд назначил дату рассмотрения жалобы адвоката управляющего челябинским пен
06.08.2021

Суд решит дальнейшую судьбу управляющего челябинским пенсионным фондом Виктора Чернобровина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил органам исполнительной вл
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Коронавирус
06.08.2021

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06.08.2021

«Гражданский патруль»: аварийный мост через реку Куштумга стал причиной ее загрязнения
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06.08.2021

В Челябинской области более 85% семей школьников уже получили президентские выплаты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.08.2021

Достопримечательности Южного Урала номинируются на премию «Сокровища России»
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06.08.2021

Разработанный челябинскими селекционерами сорт твердой пшеницы успешно проходит испытания
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.08.2021

Руководители учреждений культуры в Челябинске сами привились и других призывают
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06.08.2021

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В Саткинском районе Челябинской области следователи СК направили в суд уголовное дело 32-летнего мужчины, который в присутствии дочерей зарезал супругу. Судебно-психиатрическая экспертиза признала, что южноуралец страдает психическим расстройством, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.  

По версии следствия, днем 29 июля 2020 года на дороге возле деревни Алексеевка между супругами вспыхнул конфликт. Мужчина в салоне машины, где находились двое дочерей, набросился на жену с ножом. После он нанес ей еще несколько ударов уже на обочине дороги. Женщина от полученных ранений скончалась.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ).

“В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, он признан страдающим психическим расстройством, как в период совершения деяния, так и в настоящее время”, - пояснили в СУ СКР по Челябинской области. 

Следователи направили уголовное дело в суд с постановлением о необходимости применения в отношении мужчины мер медицинского характера. Ранее прокурор утвердил соответствующее постановление.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском поселке Чурилово сегодня ночью, шестого августа, во время дождя у киоска рядом с до
06.08.2021

Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В социальных сетях южноуральцы пожаловались на платный вход на пляж озера Увильды. Отдавать комме
06.08.2021

На озере Увильды наглые арендаторы взимают плату за посещение пляжа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский областной суд назначил дату рассмотрения жалобы адвоката управляющего челябинским пен
06.08.2021

Суд решит дальнейшую судьбу управляющего челябинским пенсионным фондом Виктора Чернобровина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил органам исполнительной вл
Коронавирус
Коронавирус
06.08.2021

В Челябинской области главам поручено контролировать вакцинацию в школах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области прогнозируются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер на фоне высоких
05.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинской области увеличивается число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и жит
Общество

В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей

05.08.2021
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Рыбнадзор по Челябинской области объяснил массовый замор рыбы в реке Ай природными явлениями. С з
Среда обитания

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04.08.2021
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06.08.2021 13:33

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06.08.2021 13:05

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06.08.2021 12:23

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06.08.2021 12:03

Руководители учреждений культуры в Челябинске сами привились и других призывают

06.08.2021 12:01

УФАС обязал собственников полигона «Южный» заплатить крупный штраф в пользу ЦКС

06.08.2021 11:50

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06.08.2021 11:43

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06.08.2021 11:42

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