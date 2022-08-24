Задержан бывший мэр Екатеринбурга

Задержан бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Экс-мэру вменяют статью 280.3. уголовного кодекса РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

Как сообщает Telegram-канал Mash, политик не раз публично высказывался о действиях российской армии. Сейчас его доставляют в отдел. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее Ройзман политически поддерживал одного из известных оппозиционеров. Принимал участие в протестных акциях и общался с иностранными дипломатами.

Видео: Телеграм-канал Mash