Задержан иностранец, который в запасном колесе провез в Челябинскую область наркотики

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств. Иностранец в запасном колесе провез на территорию России семь килограммов наркотиков.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Верхнеуральскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории поселка Краснинский по подозрению в участии в незаконном обороте наркотиков задержан гражданин соседнего государства, у которого изъято более одного килограмма 700 граммов каннабиса.

«В ходе дальнейших мероприятий установлено, что мужчина на автомобиле «КАМАЗ» в запасном колесе осуществил контрабанду данного наркотического средства массой около семи килограммов. через государственную границу Российской Федерации.

По данным фактам следствием ОМВД возбуждены уголовные дела», - сообщили в региональном полицейском главке.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.