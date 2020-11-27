Задержана челябинка, которая уговаривала пенсионерок покупать технику по заниженным ценам, и исчезала

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Задержана челябинка, которая уговаривала пенсионерок покупать технику по заниженным ценам, и исчезала

В Челябинске задержана мошенница, которая уговаривала людей старшего поколения приобретать бытовую технику по заниженным ценам. Она получала от них деньги, оставляла расписки в их получении и потом переставала выходить на связь.

В отделе полиции Центрального района Челябинска в отношении 34-летней жительницы города возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской федерации – «Мошенничество».

«Подозреваемая предлагала малознакомым гражданам свои услуги в приобретении бытовой техники по заниженным ценам. Путем обмана и злоупотребления доверием брала с них денежные средства на приобретение товара, оформляла расписку в их получении, однако оговоренных обязательств не выполняла и после получения денежных средств перестала выходить на связь. Следователями следственного отдела полиции Центрального района Челябинска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.