Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест

Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата городской Думы Челябинска Олега Иванова, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

ГСУ СК России Олегу Иванову предъявлено обвинение. Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

«По данным следствия, Иванов, являясь генеральным директором и собственником ООО «Альфастрой», организовал необоснованное отражение заведомо ложных сведений в бухгалтерском и налоговом учетах общества, а также в налоговых декларациях. В результате этого организацией не был уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме более 516 миллионов рублей за 2017-2019 годы», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Органами следствия во взаимодействии с ФСБ России Депутат задержан. Мера пресечения Иванову будет вынесена сегодня, 27 декабря.