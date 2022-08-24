Задержанный ФСБ высокопоставленный южноуральский полицейский останется в СИЗО

Заместитель начальника отдела контроля легального оборота наркотиков управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области майор полиции Артем Дубровин останется в СИЗО до 28 сентября.

Сегодня, 24 августа, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Дубровина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 29 июля 2022 года, которым стражу порядка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября текущего года.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила изменить Артему Дубровину действующую меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Напомним, органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ «Получение взятки».

Дубровин был задержан УФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением СК России за получение взяток от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, за непривлечение их к уголовной ответственности. Сумма взяток составила около 300 тысяч рублей.

Задержанный ФСБ майор полиции отстранен от службы.