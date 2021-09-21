21.09.2021
Задержаны южноуральцы, которые нападали на горожан с бейсбольными битами
21.09.2021
Жителей Челябинской области переселяют из аварийного жилищного фонда с опережением
21.09.2021
Полицейские Коркино ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся
21.09.2021
В Курчатовском районе Челябинска начался отопительный сезон
21.09.2021
ММК представит свои возможности по выпуску судостроительной стали на «Неве-2021»
21.09.2021
Кредитный портфель Челиндбанка превысил 32,5 млрд рублей в I полугодии 2021 года
Задержаны южноуральцы, которые нападали на горожан с бейсбольными битами
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021