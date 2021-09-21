Задержаны южноуральцы, которые нападали на горожан с бейсбольными битами

Главным следственным управлением ГУ МВД области возбуждены уголовные дела в отношении группы лиц, организовавших нападения на южноуральцев. Задержано три человека.

Из материалов уголовных дел следует, что участники группы в феврале текущего года в Миассе проникли в помещение частного дома по улице Верхняя с бейсбольными битами. Она нанесли увечья четырем местным жителям.

«Спустя несколько месяцев, в мае 2021 года эти же злоумышленники, и еще несколько соучастников, находясь на открытой автомобильной парковке в Чебаркуле, нанесли телесные повреждения еще троим, ранее не знакомым им гражданам, а также повредили автомобиль мужчин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска регионального ГУ МВД задержаны три участника группы в возрасте от 20 до 23 лет. В настоящее время им предъявлено обвинение, фигуранты заключены под стражу», - сообщили в региональном полицейском главке.

Кроме того, в ходе обыска по месту проживания задержанных у одного из них в жилом помещении обнаружена комната, в которой обвиняемый незаконно культивировал наркосодержащее растение конопля. Изъято несколько кустов, а также высушенное и готовое к потреблению вещество, массой более 350 граммов.

Следствием и оперативными подразделениями проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание всех фигурантов уголовного дела о нападении на людей.