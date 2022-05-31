Замглавы Катав-Ивановского района подозревается в присвоении денег

Заместитель главы Катав-Ивановского муниципального района (Челябинская область) подозревается в присвоении денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в период 2015-2021 годов подозреваемый, являясь председателем собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района, совершил хищение вверенных ему денежных средств, путем издания незаконных распоряжений о начислении себе премиальных выплат на сумму более 77 тысяч рублей. Распорядившись данными денежными средствами по собственному усмотрению, подозреваемый причинил муниципалитету ущерб на указанную сумму.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.