Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ

Скандал в «Пулково» из-за отказа заслуженного тренера РФ надевать маску обернулся для его титулованной подопечной уголовным делом.

Чемпионке Европы по плаванию Виталине Симоновой, являющейся воспитанницей челябинской спортшколы олимпийского резерва №7, в ближайшее время будет предъявлено обвинение в оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) – известная спортсменка попала в эпицентр скандала с полицией в питерском аэропорту «Пулково» из-за отказа ее тренера Александра Ильина надеть маску.

После инцидента, произошедшего 22-го ноября, 29-летней пловчихе избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.

Ильин и Симонова в этот понедельник собирались вылететь из северной столицы России. Заслуженный тренер страны отказался надеть маску - в результате администрация воздушной гавани вызвала полицейских, которым Ильин оказал неповиновение, совершив таким образом административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.3 КОАП РФ.

«В связи с этим сотрудниками полиции к нему была применена физическая сила. Материалы об административном правонарушении направлены органами внутренних дел для рассмотрения в суд», - сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По информации следственных органов, «наблюдавшая за происходящим спортсменка из хулиганских побуждений, выразившихся в пренебрежительном отношении к исполнению должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, умышленно, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково»».

В главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу заявили также, что в рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции.

Отметим, Виталина Симонова рассказала о произошедшем в питерском аэропорту на своей странице в Инстаграм, опубликовав и видео с места событий.

«В аэропорту «Пулково» задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался одевать маску. Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать. Прошу максимально распространить!» - написала спортсменка.

Подписчики Виталины активно комментируют ее пост и называют случившееся полным беспределом, дикостью, высказываются по поводу действий полиции резко негативно, отмечая, что такое поведение по отношению к заслуженному человеку просто недопустимо.