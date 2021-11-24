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24.11.2021 10:40

Охота на ведьм?

Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ

Скандал в «Пулково» из-за отказа заслуженного тренера РФ надевать маску обернулся для его титулованной подопечной уголовным делом.

Чемпионке Европы по плаванию Виталине Симоновой, являющейся воспитанницей челябинской спортшколы олимпийского резерва №7, в ближайшее время будет предъявлено обвинение в оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) – известная спортсменка попала в эпицентр скандала с полицией в питерском аэропорту «Пулково» из-за отказа ее тренера Александра Ильина надеть маску.

После инцидента, произошедшего 22-го ноября, 29-летней пловчихе избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.

Ильин и Симонова в этот понедельник собирались вылететь из северной столицы России. Заслуженный тренер страны отказался надеть маску - в результате администрация воздушной гавани вызвала полицейских, которым Ильин оказал неповиновение, совершив таким образом административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.3 КОАП РФ.

«В связи с этим сотрудниками полиции к нему была применена физическая сила. Материалы об административном правонарушении направлены органами внутренних дел для рассмотрения в суд», - сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По информации следственных органов, «наблюдавшая за происходящим спортсменка из хулиганских побуждений, выразившихся в пренебрежительном отношении к исполнению должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, умышленно, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково»».

В главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу заявили также, что в рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции.

Отметим, Виталина Симонова рассказала о произошедшем в питерском аэропорту на своей странице в Инстаграм, опубликовав и видео с места событий.

«В аэропорту «Пулково» задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался одевать маску. Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать. Прошу максимально распространить!» - написала спортсменка.

Подписчики Виталины активно комментируют ее пост и называют случившееся полным беспределом, дикостью, высказываются по поводу действий полиции резко негативно, отмечая, что такое поведение по отношению к заслуженному человеку просто недопустимо.

Автор: Евгения Александрова
коронавирус
плавание
Челябинск
Санкт-Петербург
Вакцинация
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23.11.2021

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В Челябинской области вновь начали регистрировать заболевших ковидом среди школьников

20.11.2021 19:58

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

19.11.2021 23:57

В Красноармейском районе задержаны браконьеры, убившие косуль и кабана

19.11.2021 23:50

С днем рождения, гривастый друг! В Челябинске отмечает 20-й день рождения царь зверей Ричард

19.11.2021 23:36

Наталья Котова порадовала челябинцев новостью об открытии хоккейных коробок во дворах

19.11.2021 20:17

В выходные в Челябинской области – сыро и ветрено

19.11.2021 18:18

Пять ковидных баз в Челябинской области возвращаются к плановой помощи

19.11.2021 18:15

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 121 тысячу

19.11.2021 17:57

Анонсы событий и мероприятий на выходные

19.11.2021 17:31

В ЮУрГУ вакцинировано от ковида более 350 иностранных студентов

19.11.2021 17:02

В Челябинской области 22 муниципалитета получили 33 школьных автобуса

19.11.2021 16:43

В челябинском парке открылась долгожданная площадка для выгула собак

19.11.2021 16:24

Число челябинцев, ищущих работу, продолжает расти

19.11.2021 16:17

Жительнице Катав-Ивановска пригрозили уголовным делом, если не оформит кредит

19.11.2021 15:53

Магнитогорца, расстрелявшего подростков в трамвае, отправили в колонию

19.11.2021 15:53

На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»

19.11.2021 15:49

ВТБ запускает новый вклад «Выгодное начало»

19.11.2021 15:43

Более 150 тысяч челябинцев в этом году оформили кредитные карты Сбербанка

19.11.2021 15:36

Полицейские Челябинска задержали серийного автовора