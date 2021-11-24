24.11.2021
Таганайская фотоловушка «поймала» большого медведя перед зимней спячкой
23.11.2021
В новом челябинском сквере на радость жителям установили качели
23.11.2021
Во все дома и учреждения социальной сферы Металлургического района Челябинска вернулось тепло
23.11.2021
Социальный наём жилья в Челябинске подорожает с нового года
23.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 ноября
23.11.2021
«Вместе в цифровое будущее»: «Ростелеком» объявил о старте в Челябинской области XI конкурса журналистов и блогеров
Охота на ведьм?
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
23.11.2021
Текслер: Я очень надеюсь, что нам не придется вводить более строгие ограничения
23.11.2021
В Челябинскую область поступила новая партия «Спутник Лайт»
23.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Привитые южноуральцы получат скидку на билеты в театры, музеи
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021