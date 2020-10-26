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Заведено уголовное дело на челябинца, который вывез свою жену в лес и порезал ее

Происшествия
Сегодня, 11:17
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Автор: 
Инна Шемаева

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Челябинска, который после бытового конфликта, увез свою жену в лес, нанес ей ножевые ранения и оставил умирать.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, уголовное дело возбуждено по части второй статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ЧП произошло ночью 24 октября в Металлургическом районе Челябинска. Пострадавшая выползла на трассу. Ей удалось поймать попутную машину, которая отвезла ее в ближайшую больницу.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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