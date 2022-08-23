Заведующая детского сада Челябинска присвоила новогодние премии

Заведующая детского сада Челябинска выписала своим подчиненным завышенные новогодние премии, но нянечки и воспитатели их не увидели. Руководитель их присвоила, чем причинила ущерб бюджету в размере 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области установлено, что 47-летняя жительница Челябинска (директор детского сада),перечисляла сотрудникам вышеуказанной организации необоснованно завышенные премии, разницу которых присваивала себе. Общая сумма похищенных бюджетных средств от ее противоправной деятельности составила 130 тысяч рублей.

Как сообщил собственный источник, заведующая детского сада выписала завышенные премии сотрудникам, но деньги им не отдала, а присвоили себе.

На основании собранных оперативниками ГУ МВД материалов следственными органами СУ СК России по региону в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьей «Мошенничество».