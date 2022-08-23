23.08.2022
В библиотеке Копейского городского округа появится собственный планетарий, мультстудия
23.08.2022
Скоков раздал указания подчиненным перед стартом Всероссийской спартакиады по легкой атлетике
23.08.2022
Челябинские власти повышают транспортную доступность улицы Петра Сумина
23.08.2022
Госдума готовит заявление в адрес ООН по поводу обстрела Украиной Запорожской АЭС
23.08.2022
В Челябинской области пройдет горный марафон «Забег за облака»
23.08.2022
Заведующая детского сада Челябинска присвоила новогодние премии
Заведующая детского сада Челябинска присвоила новогодние премии
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022