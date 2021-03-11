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Заведующая школьной столовой Фершампенуаза обогатилась за счет родителей учеников

Прокуратура Нагайбакского района (Челябинская область) направила в суд уголовное дело о хищении заведующей школьной столовой свыше 1,3 миллиона рублей, собранных на питание с родителей учеников школы Фершампенуаза.

Уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 160 УК РФ – «Присвоение и растрата, совершенные с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Следствием установлено, что в период 2017-2020 заведующая столовой МОУ «Фершампенуазская средняя школа» похитила денежные средства в сумме свыше 1,3 миллиона рублей, собранные классными руководителями с родителей за питание учащихся и переданные обвиняемой для дальнейшего внесения на счет школы.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, факт совершения преступления установлен прокуратурой района в ходе проверки исполнения законодательства при организации питания в образовательной организации, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Уголовное дело направлено в Нагайбакский районный суд.