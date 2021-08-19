Заведующего кафедрой УралГУФКа уличили во взяточничестве

Заведующему одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры следственными органами СУ СКР по Челябинской области предъявлено обвинение в получении взяток.

По данным следствия, обвиняемый в период 2013-2020 годов получил взятки на сумму более 1,7 миллиона рублей от студентов за сдачу экзаменов и зачетов без фактической проверки знаний.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК для погашения ущерба, причиненного преступлением, арестованы денежные средства обвиняемого в сумме более двух миллионов рублей, находящиеся на банковских счетах.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.