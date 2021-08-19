19.08.2021
Заведующего кафедрой УралГУФКа уличили во взяточничестве
19.08.2021
Сотрудники горнолыжного курорта «Солнечная долина» помогли МЧС ликвидировать пожар
19.08.2021
За годы участия в субботнике на Аргази активисты ОНФ достали со дна больше тысячи сетей
19.08.2021
За взятку челябинскому таможеннику осудили предпринимателя из Казахстана
19.08.2021
Ветеран уголовно-исполнительной системы Челябинской области написал и издал книгу об Атлянской колонии
19.08.2021
Двадцать южноуральских аграриев получат гранты на развитие фермерского дела
Заведующего кафедрой УралГУФКа уличили во взяточничестве
24.07.2017
Экс-начальнику Чебаркульской полиции предъявлено обвинение в получении взятки
20.07.2017
Начальник экзаменационного отделения ГИДД Магнитогорска задержан за получение взятки
29.05.2017
Замдиректора челябинского оперного театра обвиняют во взяточничестве
19.04.2017
Директор златоустовского колледжа наказан за взяточничество
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021