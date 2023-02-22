Завершено расследование дела экс-полицейского, задержанного ФСБ

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела контроля легального оборота наркотиков управления по контролю оборота наркотиков регионального управления органов внутренних дел Артема Дубровина, обвиняемого в получении взяток.

Дубровин был задержан УФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением СК России за получение взяток от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, за непривлечение их к уголовной ответственности.

«По данным следствия, обвиняемый получил взятки в виде имущественных услуг и денежных средств на сумму более 70 тысяч рублей. Взятки им получены от предпринимателя, осуществлявшего незаконную реализацию сильнодействующих средств за непривлечение его к установленной законом ответственности», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Изначально в деле фигурировала другая сумма взяток – 300 тысяч рублей.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение.

Задержанный ФСБ майор полиции отстранен от службы.