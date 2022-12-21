21.12.2022
Клиенты ВТБ с Нового года смогут оформить льготную ипотеку под 7,7%
21.12.2022
Недострой на Братьев Кашириных продан с молотка за 60 миллионов рублей
21.12.2022
Индекс оливье вырос на девять процентов
21.12.2022
Возбуждено уголовное дело по факту смерти беременной в роддоме Челябинска
21.12.2022
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%
21.12.2022
Коркинские власти строить приют для бездомных животных не будут
Завершено расследование хищения миллионов из спорткомплекса «Рифей»
В деле фигурируют 2,9 миллиона рублей
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
09.12.2022
Герои Отечества – гордость УФСБ России по Челябинской области
06.12.2022
Экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска стал фигурантом уголовного дела
05.12.2022
Силовики заинтересовались деятельностью бывшего главного дорожника Челябинска
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022