Завершено расследование хищения миллионов из спорткомплекса «Рифей»

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего тренера областного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью Рифей имени Латышева» и руководителя коммерческой организации. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество».

«По версии следствия, обвиняемые путем заключения контрактов на поставку спортивных лошадей по завышенной стоимости, похитили денежные средства спортивной школы в сумме 2,9 миллиона рублей, выделенные в качестве субсидии на развитие конного спорта», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска.