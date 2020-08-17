Житель Челябинска дал взятку полицейскому

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Челябинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статье «Дача взятки».

По версии следствия, 13 августа мужчина дал взятку в сумме 30 тысяч рублей сотруднику полиции, за не привлечение его к уголовной ответственности за совершение экономического преступления. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

О произошедшем сотрудник полиции сообщил руководству, преступные действия были зафиксированы.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчины обвинения.