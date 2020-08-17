Житель Челябинска дал взятку полицейскому
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Челябинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статье «Дача взятки».
По версии следствия, 13 августа мужчина дал взятку в сумме 30 тысяч рублей сотруднику полиции, за не привлечение его к уголовной ответственности за совершение экономического преступления. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
О произошедшем сотрудник полиции сообщил руководству, преступные действия были зафиксированы.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчины обвинения.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.