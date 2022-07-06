Житель Еткульского района, задержанный УФСБ за изготовление оружия, отправился в колонию

УФСБ России по Челябинской области пресечена преступная деятельность жителя Челябинской области, причастного к незаконному обороту оружия, ликвидирована подпольная мастерская по модернизации оружия изготовлению боеприпасов.

Еткульский районный суд Челябинской области признал местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконное изготовление огнестрельного оружия».

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, осужденный незаконно изготавливал в оборудованной им подпольной мастерской и переделывал из охолощенного в предназначенное для стрельбы огнестрельное оружие с целью последующего сбыта, хранил его основные части и боеприпасы. Он задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при попытке сбыта огнестрельного оружия. В результате обыска по адресу его проживания обнаружены и изъяты пять автоматов, переделанных кустарным способом под боевые «АК-103», 20 боеприпасов. Ликвидирована деятельность подпольной мастерской по незаконному изготовлению огнестрельного оружия.

Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.