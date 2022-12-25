На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов

В Челябинской области в условиях проведения Вооруженными Силами РФ специальной военной операции (далее – СВО) на территории Украины фиксируется рост уровня протестной активности членов деструктивных сообществ.

Как сообщили в УФСБ по Челябинской области, деятельность членов деструктивных сообществ и отдельных гражданских активистов направлена на дискредитацию политики России по демилитаризации и денацификации Украины.

«В условиях обострения международной обстановки возрастают угрозы дестабилизации общественно-политической ситуации. Общество может раскалываться и поляризоваться по отношению к актуальным событиям, нарастает степень тревоги, кроме того, информационное пространство перенасыщено агрессией и фейковыми сообщениями. В этих условиях возрастают риски, связанные с деструктивными, противоправными и антиобщественными проявлениями. В частности, наряду с предусмотренными Конституцией России легальными способами выражения общественно-политической позиции, в том числе через проведение согласованных в предусмотренном законом порядке политических акций, встречаются случаи политической активности, входящей в противоречие с законом и создающей угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью граждан», - отметил заведующий сектором мониторинга и анализа Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде Сергей Бредихин.

Правоохранительные органы Южного Урала активно включились в работу по выявлению и пресечению указанных составов преступлений. Так, СУ СК России по Челябинской области после рассмотрения материалов оперативно-розыскной деятельности, предварительного согласования с СК России и прокуратурой области, возбуждили уголовные дела в отношении двух человек.

«Один их этих людей разместил в группе в социальной сети публикации об уничтожении российскими войсками гражданской инфраструктуры, в том числе драмтеатра в Мариуполе, а также материалы дискредитирующего характера. Он также привлечен по статье «Реабилитация нацизма» за публичное распространение в социальной сети сведений, выражающих явное неуважение к обществу. Второе дело касается информации о днях воинской славы и памятных датах России, оскорбления памяти защитников Отечества. В интернете 10 мая 2022 были размещены видеоматериалы, искажающие суть ежегодного торжественного парада на Красной Площади в Москве, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной Войне, а также содержащие измененную песню Тухманова «День Победы», которая изначально является символом национального празднования Великой Победы», - рассказали в УФСБ по Челябинской области.

Также в этом году Челябинский областной суд признал виновным жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного статьей «Реабилитация нацизма».

Незаконная деятельность виновного выявлена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. В 2022 году челябинец в социальной сети разместил комментарии, выражающие явное неуважение к подвигам и заслугам защитников Отечества и ветеранов Великой Отечественной войны, оскорбляющие их память и унижающие их честь и достоинство.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и лишил права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на три года.

Еще один житель региона разместил на личной странице в социальной сети публикации о якобы массовых убийствах российскими военнослужащими мирного населения в городе Буче Киевской области. Это также стало поводом для уголовного преследования.

Также в 2022 году в Челябинске члены деструктивных сообществ организовали три несанкционированные акции так называемой антивоенной направленности, в которых приняли участие до ста человек. В рамках взаимодействия с ГУ МВД России по Челябинской области и органами прокуратуры к административной ответственности по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» было привлечено 32 активных участника данных мероприятий. За распространение сведений, дискредитирующих ВС России, к административной ответственности по статье 280.3 УК РФ привлечено 59 лиц, которым суды назначили административные штрафы.

Роскомнадзор во взаимодействии с региональными прокуратурой и министерством информационных технологий, связи и цифрового развития на основании материалов УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области заблокировал более 200 ресурсов сети Интернет, транслировавших недостоверные сведения о мероприятиях в рамках СВО.

Теперь про реабилитацию нацизма. Вот свежий случай. В этом году УФСБ совместно с ГСУ СК России на территории Челябинской области пресекли деструктивную деятельность активистов международного проукраинского религиозного движения «Новое поколение» (Международное христианское движение «Новое поколение» признано нежелательным на территории Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России). Во время обысков изъяты религиозные книги, более трех с половиной тысяч информационных листовок НП, документация, предметы религиозного культа с символикой НП, документы и грамоты, подписанные украинскими лидерами «Нового поколения».

В ходе допросов получены сведения о том, что епископ международного движения НП на Украине Тищенко в ходе видеоконференций с пасторами России призывал организовывать массовые акции протеста против проведения специальной военной операции на Украине, а также требовал максимально увеличить пожертвования в интересах головной украинской структуры.

В 2022 году решением Челябинского областного суда межрегиональное леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона» было признано террористической организацией, и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Также в этом же году УФСБ России по Челябинской области направило в прокуратуру региона материалы, послужившие основой для административного искового заявления надзорного ведомства о запрете деятельности данного движения в судебном порядке.

«Народная самооборона» образована участниками ультралевой организации «Автономное действие социал-революционное» (Челябинский облсуд решил, что межрегиональное движение анархистов «Народная самооборона» — террористическая организация. Теперь деятельность движения запрещена на территории России), целью этой организации является формирование в России революционного движения для построения бесклассового и безгосударственного общества. Для достижения деструктивных целей организации участники движения неоднократно совершали акции экстремистского и террористического характера.

Ячейки данной организации действовали в различных регионах России с 2013 года, в Челябинской области – с 2017 года.

«В целях профилактики участия в подобных действиях подростков и молодежи наиболее эффективным методом являются мероприятия, а также информационные материалы, нацеленные на развитие навыков критического мышления, медиабезопасности и правовой грамотности. Если молодые люди будут знать, как отличить фейк от факта, что стоит, а что не стоит публиковать в социальных сетях, каковы их права, в том числе в сфере политики, это будет эффективной прививкой от разного рода деструктивных действий», - добавил Сергей Бредихин.

В Челябинской области на системной основе подобную профилактическую работу проводит научно-исследовательский центр мониторинга и профилактики, с материалами которого можно ознакомиться в группе в социальной сети и на сайте. Кроме того, работает виртуальная горячая линия «Экстремизму нет!», куда можно сообщить о случаях, вызывающих какие-либо опасения.

СПРАВКА

В марте 2022 года в связи с нарастанием угрозообразующих факторов, связанных с распространением заведомо ложной информации в отношении СВО и ВС России, уголовное законодательство дополнили статьями 207.3 и 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».