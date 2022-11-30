В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке

В Челябинске главный инженер больницы и индивидуальный предприниматель подозреваются в даче и получении взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, на получении взятки попался главный инженер ковидной больницы, которая юридически относится к ОКБ №3 города Челябинска.

Следственный комитетом в отношении главного инженера и индивидуального предпринимателя возбуждены уголовные дела в соответствии со степенью участия в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки в особо крупном размере», «Дача взятки в особо крупном размере» и «Мошенничество».

«По версии следствия, главный инженер медицинского учреждения получил взятку в сумме более 2,3 миллиона рублей от индивидуального предпринимателя за утверждение завышенных объемов по утилизации и вывозу жидких отходов лечебного учреждения», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Видео с задержания предоставила УФСБ по Челябинской области: