30.11.2022
Ученые ЮУрГУ придумали, как сделать растительное молоко более полезным
30.11.2022
Диктант по информационной безопасности пишет Челябинская область
30.11.2022
Молодые ученые Челябинской области реализуют 25 проектов на средства грантов «Умника»
30.11.2022
Скоков наградит инспекторов ДПС из Златоуста, спасших семью на пожаре
30.11.2022
Надежда своим братьям
30.11.2022
Митрополит Алексий освятил духовно-просветительский центр в Карабаше
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
28.11.2022
СК подключился к ситуации с раздетыми детьми в Челябинске
18.11.2022
Магнитогорец убил супругу и пытался зарезать маленького сына
14.11.2022
Предупреждал родственника: экс-полицейский отправился в колонию
03.11.2022
Следственный комитет приглашает на прием по защите прав мобилизованных
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022