Наркодилер межрегиональной ОПГ, задержанный челябинским УФСБ, отправлен в колонию

Копейским городским судом Челябинской области осужден житель Свердловской области, который организовал на территории нашего региона сбыт наркотиков.

Наркодилер являлся участником межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере через тайниковые закладки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Он был задержан сотрудниками УФСБ в мае 2022 года, при обыске у него обнаружен и изъят героин массой один килограмм 250 граммов, который он намеревался сбыть неустановленным лицам.

Суд приговорил наркодилера к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.