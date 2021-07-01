Житель Карабаша облил сожительницу бензином и поджег

В Карабаше (Челябинская область) будут судить 34-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения поджег свою сожительницу. Она скончалась в больнице от многочисленных ожогов.

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2020 года, находясь в своем доме в Карабаше в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожительницей облил ее и помещение комнаты бензином, после чего поджег.

«Преступные действия обвиняемого были замечены очевидцем, который потушил пламя на потерпевшей и эвакуировал её и обвиняемого из комнаты, в которой произошел пожар. Обвиняемый был задержан на месте совершения преступления», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.