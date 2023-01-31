Житель Кунашака на себе унес пять тонн металлолома

В Челябинской области транспортные полицейские задержали мужчину, похитившего более пяти тонн металлолома из полувагонов грузовых поездов. Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний житель Кунашака. Он действовал с сообщником.

Оперуполномоченные установили, что мужчина причастен к совершению шести краж металлолома из грузовых поездов в период с мая по октябрь прошлого года. Металл он похищал во время стоянок грузовых составов на станциях Муслюмово, Кунашак, Разъезд 5. Похищенное сдавал в пункты приема металлолома, а полученные деньги тратил на собственные нужды.

«Так, в октябре прошлого года он похитил 600 килограммов металлургических шлаков на станции Муслюмово из полувагона грузового состава. Похищенное сдал в пункт приема металлолома. Оперативники также установили причастность к совершению краж 38-летнего знакомого подозреваемого, вместе с которым они похитили 800 килограммов металлолома из полувагонов грузового поезда на станции Муслюмово в октябре прошлого года», - рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Общий вес похищенного металлолома составил более 5400 килограммов. Ущерб, причиненный грузополучателям, превысил 116 тысяч рублей.

В отношении похитителей металлолома в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела.