31.01.2023
За сутки ковид подтвердили у 97 южноуральцев, выздоровело 72, умер один
31.01.2023
В Историческом музее Южного Урала «распустится» уральское чудо – «Каменный цветок»
31.01.2023
Тактильную коллекцию Исторического музея Челябинска пополнила средневековая кольчуга
31.01.2023
В Челябинской области стартует акция «Пешеход»
31.01.2023
Житель Кунашака на себе унес пять тонн металлолома
31.01.2023
Любишь дым? Люби и наказание
Житель Кунашака на себе унес пять тонн металлолома
04.03.2022
На Челябинском вокзале «цветочный патруль» поздравил женщин с 8 марта
12.10.2018
Челябинские линейные силовики уничтожили вещдоки по 131 уголовному делу
21.02.2018
Транспортные полицейские Челябинска навестили в Новосинеглазово мать-алкоголичку
02.03.2016
Транспортные полицейские Челябинска отобрали у 25-летнего челябинца коробок с героином
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023