Житель Миасса украл дефектоскоп почти за миллион, а продал за три тысячи

В Миассе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту кражи дефектоскопа и электрооборудования стоимостью более 900 тысяч рублей. Похищенное дорогостоящее устройство вор сбыл за три тысячи рублей.

В отдел МВД России по городу Миассу поступило заявление от директора коммерческого предприятия о краже с территории организации, расположенной в южной части года. Из цеха был похищен ультразвуковой многоканальный дефектоскоп, а также электроинструмент, принадлежащие заявителю. Общая сумма ущерба превысила 900 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД установлен и задержан ранее судимый местный житель 2001 года рождения, который перелез через забор и проник в цех. Как выяснилось, похищенное дорогостоящее устройство он сбыл за три тысячи рублей», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Оборудование изъято полицейскими и после проведения следственных действий будет возвращено владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».