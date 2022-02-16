Житель Травников нашел на своем гараже тротиловую шашку и патроны

Житель села Травники (Чебаркульский район, Челябинская область) обнаружил на крыше своего гаража сверток, внутри которого находились десять патронов к пистолету Макарова, а также 200-граммовая тротиловая шашка.

На место выехали сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом» регионального управления Росгвардии. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что опасные предметы принадлежали бывшему сторожу гаражного кооператива, умершему в 2020 году.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы установили, что владельцем оружия он не являлся, документов на хранение, ношение или приобретение оружия ему не выдавалось.