Житель Троицка, по вине которого погибла двухлетняя девочка, отправлен в СИЗО

Житель Троицка (Челябинская область) заключен под стражу за причинение смертельных травм двухлетней девочке. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и «Покушение на убийство».

Трагедия произошла ночью четвертого февраля. Мужчина в ходе бытового конфликта с сожительницей попытался нанести ей удар ножом. В этот момент у нее на руках находилась двухлетняя дочь. Ножом мужчина попал в девочку. Она скончалась в больнице.

Известно, что ссора между мужчиной и женщиной произошла в ходе распития спиртных напитков.

«Ранее обвиняемый неоднократно привлекался в уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений, новое преступление совершил в период непогашенной судимости», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти девочки возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и «Покушение на убийство».

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.