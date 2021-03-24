Жители Еманжелинска осуждены за убийство бездомного, совершенное 14 лет назад

Двое жителей Еманжелинска (Челябинская область) осуждены за убийство бездомного, которое они совершили 14 лет назад. Основным орудием убийства стала деревянная палка.
В Челябинском областном суде окончено рассмотрение уголовного дела по обвинению Дмитрия Никонова и Алексея Солодушенкова в совершении убийства, которое произошло второго октября 2005 года.
«Никонов и Солодушенков распивали спиртные напитки, к ним подошел потерпевший, попросил совместно выпить спиртное. Никонов без повода, из хулиганских побуждений, схватил мужчину за одежду, отвел во двор дома, где нанес не менее двух ударов по голове и телу, сбив его с ног. После чего Никонов и Солодушенков совместно нанесли не менее 24 ударов по голове и телу руками, ногами и деревянной палкой», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Бездомный умер на месте преступления. С 2006 года уголовное дело было приостановлено, преступление было раскрыто в 2019 году после дачи показаний очевидца произошедшего.
Было установлено, что Солодушенков совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, но на момент рассмотрения дела достиг возраста восемнадцати лет. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, а Никонову – 17.