Жители Магнитогорска ради выгоды устраивали фиктивные браки россиян с иностранцами

УФСБ России по Челябинской области пресечена преступная деятельность магнитогорцев, организовавших канал незаконной миграции в регионе.

Приговор Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска, признавшего двоих граждан России виновными в совершении преступлений по части второй статьи 322.1 УК РФ, вступил в законную силу.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, виновные устраивали фиктивные браки россиян с иностранцами, а также находили собственников жилых помещений, согласных за денежное вознаграждение фиктивно регистрировать иностранных граждан с целью продления срока их пребывания на территории Российской Федерации и получения последними разрешений на временное пребывание в РФ в упрощенном порядке.

Часть денег от сделки виновные передавали россиянам, фиктивно вступавшим в брак, а часть – оставляли себе за оказание услуг.

Суд приговорил организаторов канала к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года каждого.

Ранее, в феврале 2023 года, Ленинский районный суд Магнитогорска, также вынес обвинительный приговор двум гражданам Российской Федерации за организацию канала незаконной миграции. Они приговорены к двум годам лишения свободы условно со штрафами до ста тысяч рублей каждому. Приговор также вступил в законную силу.

Уголовные дела расследованы следственным органом УФСБ.