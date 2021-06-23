Жители Залесья, где накануне загорелся дом от удара молнии, объявили сбор помощи пострадавшим

Жители микрорайона Залесье (Кременкульское поселение, Сосновский район, Челябинская область) объявили сбор помощи жильцам дома, который накануне, 22 июня, загорелся, предположительно, от удара молнии.

«Вчера произошла очень страшная ситуация, когда от удара молнии загорелся жилой дом Еловая, 3. Очень надеемся, что пострадавших людей нет, но тем не менее очень много имущества было испорчено. Давайте поможем нашим соседям, кто чем может», - написали на странице дома «Залесье. Челябинск» ВКонтакте.

Еще вчера неравнодушные люди размещали в группе посты с предложением предоставить пострадавшим временный кров, вещи, продукты и отвезти по нужным адресам. Администрация открыла пункт временного размещения в детсаду микрорайона и в Кременкульской школе.

Жители планируют создать инициативную группу, которая займется организационными вопросами – «организовать прием и распределение вещей для пострадавших: одежда, средства гигиены, продукты, возможно денежные средства на восстановление места проживания и другие важные и нужные вещи».

Пострадавших просят сообщать, в чем они нуждаются прежде всего.

Власти района и области пока не сообщают, планируется ли оказывать помощь пострадавшим за счет средств бюджета.

«Администрация оказывает помощь в сборе заявлений для оказания материальной помощи. Вам необходимо подойти в детский сад 50 по ул. Правобережная, 1, в кабинет делопроизводителя. Заявления заполняют только собственники. Тел. 8 (351) 214-98-90», - сообщается в группе микрорайона.