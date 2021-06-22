В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали

В микрорайоне Залесье (Поселок Западный, Сосновский район, Челябинская область) загорелся жилой многоэтажный дом. Предварительная причина – от удара молнии. По предварительной информации пострадавших нет

Жители были оперативно эвакуированы из горящего дома. Как сообщает ГУ МЧС, двоих человек вывели по маршевым лестницам, десять вышли самостоятельно (все взрослые).

Для тушения возгорания было создано два боевых участка, на тушение подано два лафетных ствола и ствол высокого давления. АЦ установлена на пожарный гидрант (расстояние 20 метров). Проводится разведка водоисточников. Людей в здании нет.

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка строительных конструкций.

На месте происшествия работает глава Сосновского района Евгений Ваганов.

«Для жильцов открыли пункт временного размещения (ПВР) в ближайшем детском саду, в случае необходимости места предоставят и в школе Кременкуля, до которой обеспечат транспорт. Также тех, кто разместится в ПВР, обеспечат питанием, на работу уже вызвали поваров», - сообщает пресс-служба губернатора.

Пока опрошенные жильцы заявляют, что остановятся у родственников.