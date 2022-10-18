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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.10.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.10.2022

В Челябинской области пройдут фолк-концерты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.10.2022

В Челябинске начали готовить сестёр милосердия
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18.10.2022

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18.10.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.10.2022

ВТБ: около 10% заемщиков оформляют ипотеку с целью инвестиций
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18.10.2022 15:44

Жительница Чебаркуля пять лет копила на квартиру и отдала все сбережения мошенникам

У жительницы Чебаркульского района (Челябинская область) мошенники похитили накопленные за пять лет почти два миллиона рублей.  Возбуждено уголовное дело. 

В полицию обратилась 31-летняя жительница Чебаркуля, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные и спросили, подавала ли она заявку на кредит, а затем убедили в том, что недобросовестные сотрудники банковской организации пытаются завладеть ее сбережениями. 

«Несмотря на то, что женщина была осведомлена о случаях мошенничества, местная жительница в течение двух дней ездила в районный центр, снимала деньги в банке и переводила их на «безопасные счета», которые диктовали мошенники. Всего она перечислила более 1,8 миллиона рублей. Сотрудникам полиции она рассказала, что в течение пять лет откладывала эти деньги на покупку квартиры», - рассказали в региональном полицейском главке.

А затем женщина, продолжая верить злоумышленникам, которые постоянно звонили ей, взяла онлайн-кредит в размере 100 000 рублей и снова перевела злоумышленникам.

Полицейские напоминают южноуральцам, что при поступлении звонков c подобными просьбами следует прервать разговор. Чтобы убедиться в безопасности сбережений, перезвоните в финансово-кредитную организацию самостоятельно по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты, либо обратитесь в ближайшее отделение банка. 

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18.10.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.10.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.10.2022 16:00

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18.10.2022 15:54

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15.10.2022 19:16

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 10.10.2022 по 14.10.2022)

15.10.2022 16:49

Алексей Бетехтин – о выступлении хора Турецкого в Чебаркуле

15.10.2022 15:29

Из Челябинска в рейс идет очередная машина с посылками для бойцов СВО

15.10.2022 14:44

Хор Турецкого выступает сегодня в Чебаркульской дивизии

15.10.2022 13:17

Алексей Текслер встретился с мобилизованными

15.10.2022 12:29

Ложными оказались сообщения о «минировании» 30 зданий образования