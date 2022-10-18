Жительница Чебаркуля пять лет копила на квартиру и отдала все сбережения мошенникам

У жительницы Чебаркульского района (Челябинская область) мошенники похитили накопленные за пять лет почти два миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратилась 31-летняя жительница Чебаркуля, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные и спросили, подавала ли она заявку на кредит, а затем убедили в том, что недобросовестные сотрудники банковской организации пытаются завладеть ее сбережениями.

«Несмотря на то, что женщина была осведомлена о случаях мошенничества, местная жительница в течение двух дней ездила в районный центр, снимала деньги в банке и переводила их на «безопасные счета», которые диктовали мошенники. Всего она перечислила более 1,8 миллиона рублей. Сотрудникам полиции она рассказала, что в течение пять лет откладывала эти деньги на покупку квартиры», - рассказали в региональном полицейском главке.

А затем женщина, продолжая верить злоумышленникам, которые постоянно звонили ей, взяла онлайн-кредит в размере 100 000 рублей и снова перевела злоумышленникам.

Полицейские напоминают южноуральцам, что при поступлении звонков c подобными просьбами следует прервать разговор. Чтобы убедиться в безопасности сбережений, перезвоните в финансово-кредитную организацию самостоятельно по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты, либо обратитесь в ближайшее отделение банка.