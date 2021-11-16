Жительница Челябинска оформила кредит на покойника

Жительница Челябинска осуждена за получение кредита на умершего человека. Она осуждена по статье «Мошенничество».

Установлено, что подсудимая в октябре 2020 года через Интернет заполнила заявление на получение кредита в размере 30 тысяч рублей, в которое внесла сведения о личности заемщика, используя паспортные данные умершей 64-летней знакомой, за которой ранее осуществляла уход.

«Имея в наличии банковскую карту умершей, получила на нее денежные средства, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению, от выполнения обязательств по оплате уклонилась, не внеся ни одного платежа», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Виновной назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов.