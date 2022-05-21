Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) лишилась 940 тысяч рублей после разговора с мошенником о получении якобы компенсации за ранее приобретенные БАДы.

С заявлением о хищении денежных средств женщина 1967-го года рождения обратилась в дежурную часть отдела полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску.

Потерпевшая пояснила полицейским, что ей поступил телефонный звонок от неизвестного. Собеседник сообщил, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенные лекарственные препараты, которые якобы оказались неэффективными. Пенсионерка действительно приобретала лекарства, поэтому никаких подозрений или сомнений при разговоре у нее не возникло.

Впоследствии в течение нескольких дней мошенники созванивались с потерпевшей по телефону и под различными предлогами (комиссии, стоимость операций по пересылке денежных средств) требовали перевести им денежные средства. Таким образом, доверчивая жительница совершила несколько денежных переводов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время оперативники проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на раскрытие данного противоправного деяния.