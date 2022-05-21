21.05.2022
Челябинский облсуд оставил в СИЗО организатора ОПГ, экстрадированного из Испании
21.05.2022
Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей
21.05.2022
В Златоусте наступило «белое лето»
21.05.2022
Копейчане радуются рождению утят на автовокзале
21.05.2022
В Челябинской области 121 новый случай ковида
21.05.2022
В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого
Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей
13.05.2022
В Троицке главбух подозревается в мошенничестве
15.04.2022
Замминистра строительства Челябинской области освобождена от занимаемой должности
14.04.2022
Суд продлил срок содержания под стражей замминистра здравоохранения Челябинской области
12.03.2022
Житель Озерска, спасая накопления от мошенников, потерял три миллиона рублей
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022