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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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21.05.2022 18:15

Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) лишилась 940 тысяч рублей после разговора с мошенником о получении якобы компенсации за ранее приобретенные БАДы.

С заявлением о хищении денежных средств женщина 1967-го года рождения обратилась в дежурную часть отдела полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску.

Потерпевшая пояснила полицейским, что ей поступил телефонный звонок от неизвестного. Собеседник сообщил, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенные лекарственные препараты, которые якобы оказались неэффективными. Пенсионерка действительно приобретала лекарства, поэтому никаких подозрений или сомнений при разговоре у нее не возникло.

Впоследствии в течение нескольких дней мошенники созванивались с потерпевшей по телефону и под различными предлогами (комиссии, стоимость операций по пересылке денежных средств) требовали перевести им денежные средства. Таким образом, доверчивая жительница совершила несколько денежных переводов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время оперативники проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на раскрытие данного противоправного деяния.

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В Магнитогорске назначен новый прокурор

19.05.2022 12:24

ММК презентует свои достижения на рынке трубной продукции участникам общероссийской конференции

19.05.2022 12:10

Экс-чиновника из Чесмы, который получил взятку ячменем, оставили на свободы

19.05.2022 11:50

В Челябинской области увеличат размер выплаты на приобретение газового оборудования

19.05.2022 11:48

Могут, когда захотят: беседка на Пермской обрела новую крышу и сменила место жительства

19.05.2022 11:31

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

19.05.2022 11:28

КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске

19.05.2022 10:56

Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

19.05.2022 10:48

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков

19.05.2022 10:47

Иван Засурский займется в США проблемами климата

19.05.2022 10:41

Замкомандира «Азова» сдался в плен российским военным

19.05.2022 10:35

На Митрофановском кладбище поставлен крест?

19.05.2022 10:32

Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом

19.05.2022 10:29

Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

19.05.2022 10:22

Правительство увеличило максимум ипотечного кредита с использованием льготной ставки

19.05.2022 10:14

Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья»