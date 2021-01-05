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Жительница Магнитогорска задержана с особо крупной партией наркотиков

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) задержали 26-летнюю местную жительницу, которая решила зарабатывать на жизнь, делая «закладки» с наркотиками. У нее оперативники изъяли около 600 граммов «синтетики». Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

В ходе оперативных мероприятий полицейские Магнитогорска установили, что безработная местная жительница планировала продавать «синтетику» бесконтактным способом при помощи тайников-закладок, подыскивая покупателей с помощью сети Интернет.

«В ходе проведения обыска по месту проживания женщины обнаружены и изъяты разные наркотические синтетические средства, подготовленные для расфасовки общей массой более 590 граммов», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Женщина заключена под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Стражи порядка сейчас устанавливают остальных участников «наркотической» цепочки.