Жительница Миасса открыла казино в садовом домике
Происшествия
Сегодня, 12:10

В Миассе вынесен приговор в отношении 44-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Судом установлено, что осужденная в садовом доме коллективного сада «Строитель-2» Миасса оборудовала игровое заведение с использованием 26 компьютеров с выходом в сеть «Интернет».

«Выполняя функции организатора и оператора игрового клуба, она лично принимала денежные средства от посетителей в качестве ставки, начисляла клиентам игровые баллы на игровом оборудовании соразмерно уплаченной сумме, выдавала выигрыши, обеспечивала посетителей напитками, т.е. поддерживала комфортные условия для игроков и осуществляла деятельность, связанную с незаконным проведением азартных игр», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 8 месяцев. Изъятое игровое оборудование – 26 персональных компьютера, 11 видеокамер, а также изъятые в ходе обыска денежные средства, полученные от игроков, конфискованы судом в доход государства.

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