Жительница получила химический ожог ягодиц после поездки в трамвае

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) в трамвае села на мокрое сидение и получила химический ожог ягодиц. Теперь она ходит на перевязки.

Об этом пострадавшая написала в социальной сети в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

«Поехала на трамвае, после чего обнаружила, что сижу на мокром сиденье. Позже почувствовала колющие ощущения в районе таза. Вышла на своей остановке и поняла, что не могу передвигаться, потому что онемела часть таза. С большим трудом дошла до туалета, чтобы проверить в чем проблема, после чего обнаружила что-то похожее на ожог», - написала девушка.

Она обратилась за помощью к медикам.

«Врачи встретили меня с удивлением, потому что такой случай у них впервые. Оказалось, что у меня химический ожог. Поясняю сразу, перед трамваем нигде не сидела, вышла из дома и сразу села на трамвай (дома всё было в порядке)», - добавила пострадавшая.

Жительница Магнитогорска также в социальной сети предупреждает горожан о том, чтобы они были внимательными и, прежде чем садиться, проверяли сиденья.