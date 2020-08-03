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Жительница Златоуста лишилась денег, решив вылечить зубы внуку

Происшествия
Сегодня, 16:00
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Автор: 
Инна Шемаева

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, которому местная жительница ошибочно перевела деньги за лечение зубов внуку. «Стоматолог» деньги с карты моментально снял и потратил на свои нужды.

В Отдел полиции «Горный» ОМВД России по Златоусту обратилась 63-летняя местная жительница. Она рассказала, что ошибочно перевела три тысячи рублей неизвестному человеку за оказание стоматологических услуг своему внуку.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в полиции Златоуста, изначально женщина хотела перевести две тысячи рублей, но потом написала мужчине, которого приняла за стоматолога, что может перевести и больше. Тот, поняв, что пожилая женщина его номер просто перепутала, сначала хотел попросить четыре тысячи, но в итоге, «поскромничал», назвав суммы в три тысячи рублей.

По обращению потерпевшей дознанием отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».

«В ходе проведенных мероприятий оперуполномоченными по подозрению в мошенничестве задержан житель поселка Кропачево. Молодой человек пояснил, что с незнакомого номера получил СМС-сообщение, в котором неизвестный спрашивал, какую сумму необходимо перевести за лечение зубов ребенку. Понимая, что кто-то ошибочно отправил ему письмо, злоумышленник указал сумму три тысяч рублей. Получив на счет деньги, он потратил их на собственные нужды», - сообщила официальный представитель полиции Златоуста Ольга Аристова.

Деньги молодой человек уже вернул потерпевшей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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