Жительницу Кыштыма лесбиянка шантажировала интимным видео

У жительницы Кыштыма (Челябинская область) вымогательница требовала деньги, шантажируя имеющимися в ее распоряжении приватными видеозаписями.

В одном из сообществ в социальной сети жительница Кыштыма познакомилась с девушкой, с которой начала переписку личного содержания. Новая знакомая предложила ей общение откровенного характера по видеосвязи. После этого «виртуальная подруга» сообщила женщине, что их онлайн-встреча была записана на видео и потребовала заплатить 15 тысяч рублей, в противном случае угрожала отправить всем знакомым своей жертвы материалы, которые имеются в ее распоряжении.

Жительница Кыштыма не стала выполнять требования незнакомки, тогда неизвестная разослала компрометирующие видеозаписи ее знакомым. Жительница Кыштыма написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное по статье «Вымогательство».

Полицейские снова призывают южноуральцев воздерживаться от совершения необдуманных поступков. В частности, не следует отправлять фото- и видеоматериалы приватного содержания незнакомцам в социальных сетях. Помните, что за профилем вашего, казалось бы, доброжелательного виртуального собеседника может скрываться человек с опасными намерениями.