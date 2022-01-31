Жительницу Троицка обманули дистанционно, используя систему видеозвонков

Жительница Троицка (Челябинская область) должна миллион рублей банку из-за действий аферистов. Мошенники видели все действия женщины на компьютере и без труда оформили на нее кредиты и перевели себе деньги. Это более миллиона рублей.

Сотрудники полиции Южного Урала постоянно напоминают, что мошенники проявляют изобретательность и под разными предлогами узнают конфиденциальную информацию и выманивают денежные средства.

В полицию Троицка обратилась местная жительница, которая пояснила, что позвонил неизвестный и предложил зарабатывать путем редактирования текстов, которые ей будут присылать. Женщина согласилась. Далее под диктовку звонившего, она установила приложение для видеозвонков на свой сотовый телефон и включила демонстрацию экрана. Чтобы войти в Интернет-приложение банка, женщина вводила пароли, которые благодаря демонстрации экрана стали доступны злоумышленникам. Когда пришло уведомление о списании со счета троичанки порядка восьми тысяч рублей, звонивший заверил, что деньги вернутся на ее счет, когда она начнет работать.

«В этот же день с женщиной связалась неизвестная и пояснила, что для работы, ей необходимо включить демонстрацию экрана, войти в приложение банка и выполнить ряд действий под ее диктовку. Все действия женщины и разговоры по телефону контролировались через приложение видеозвонков с включенной демонстрацией экрана сотового телефона. Спустя несколько недель придя в отделение банка, троичанка узнала, что на ее имя оформлено два кредита в разных банках, а деньги переведены на чужие банковские карты», - рассказали в региональном полицейском главке.

Обратившись в полицию, женщина сообщила, что ранее слышала о схемах мошенников, но полагала, что никогда не попадется на их уловки.

Сотрудники полиции предупреждают горожан о том, что не нужно верить всему, что говорят вам незнакомцы по телефону. Если вам сообщают об оформленной заявке на кредит, заставляют получить деньги и перевести их на чужие счета, либо сделать несколько переводов по телефонным номерам, или «сохранить» деньги в банковской ячейке – будьте уверены, с вами общаются мошенники.