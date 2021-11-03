Жителя Челябинской области будут судить за жестокое убийство школьницы 19-летней давности

В Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 57-летнего жителя Карталинского района, который жестокого расправился со школьницей более 19-ти лет назад.

По версии следствия, в апреле 2002 года в селе Анненское в ходе конфликта, произошедшего между ним и 14-летней девочкой, обвиняемый нанес ей не менее 66 ударов по различным частям тела, от которых жертва скончалась на месте. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Известно, что потерпевшая училась в девятом классе сельской школы на «отлично», увлекалась спортом, вечером перед убийством возвращалась с дискотеки.

Преступление раскрыто в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования матерью погибшей предъявлено исковое заявление о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, в размере одного миллиона рублей.