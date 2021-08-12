Жителя Саткинского района, который на глазах дочерей зарезал жену, могут отправить в психбольницу

В Челябинском областном суде сегодня, 12 августа, состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении Александра Алексеева, который зарезал жену на трассе в Саткинском районе на глазах у двух малолетних дочерей.

Во время следствия экспертами-психиатрами у него было выявлено психическое заболевание, поэтому в настоящий момент суд решает вопрос не о наказании Алексеева, а о применении к нему принудительной меры медицинского характера.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в заседании государственный обвинитель огласил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения к Алексееву меры медицинского характера. Кроме того, были допрошены мать, отец и брат убитой.

Следующее судебное заседание состоится 18 августа. На нем сторона обвинения продолжит представлять доказательства.

Напомним, по данным следствия, 29 июля 2020 года на автодороге около деревни Алексеевка Саткинского района в ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги, подозреваемый нанес несколько ножевых ранений своей супруге. Затем нанес ей ножевые ранения на обочине дороги. От полученных ранений женщина скончалась. Убийство было совершено в присутствии двух малолетних дочерей.