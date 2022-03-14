Жителя Троицка отправили в колонию за убийство егеря

Житель Троицка (Челябинская область) осужден за убийство егеря Петра Уряшева. Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима.

В суде установлено, что подсудимый 22 ноября 2018 года, находясь на участке местности вблизи деревни Погорелка Еткульского района, на почве конфликта причинил тяжкий вред здоровью егерю Еманжелинского районного отделения общественной организации «Союз обществ охотников и рыболовов» Челябинской области Петру Уряшеву, повлекший по неосторожности его смерть.

После этого подсудимый совместно с братом угнали автомобиль потерпевшего «УАЗ-Хантер», проехав на нем до 23 километра автодороги Коелга-Челябинск-Троицк, где с целью сокрытия следов преступления подожгли автомобиль и с места преступления скрылись. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Тело погибшего егеря искали всей областью. Оно было обнаружено лишь в мае 2020 года.

Кроме того, в декабре 2019 года подсудимый, находясь в автомобиле в районе пересечения улиц Автодромной и Подгорной в Троицке, через открытое окно выстрелил из обреза ружья в проходившего мимо знакомого, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

Судом виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.