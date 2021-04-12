Жителю Златоуста грозит реальный срок за найденный телефон и банковскую карту

Житель Златоуста (Челябинская область) может сесть в колонию за то, что не сообщил в полицию о том, что нашел на улице сотовый телефон.

В дежурную часть полиции Златоуста поступили сообщения от двух местных жителей об утерях банковских карт. 60-летний мужчина сообщил, что с его счета в дальнейшем были списаны более 1300 рублей. В заявлении 29-летней жительницы города было указано, что вместе с карточкой утерян еще и смартфон.

В ходе проведения оперативных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали местную жительницу.

«Установлено, что женщина нашла банковскую карту и с помощью услуги бесконтактных платежей совершила несколько покупок в различных магазинах на сумму свыше 1300 рублей. Расплатиться за товар чужой карточкой решил и второй подозреваемый, когда нашел ее вместе с телефоном. Однако попытка успехом не увенчалась – потерпевшая успела обратиться в банк с просьбой о блокировке. Когда мужчину задержали, у него также изъяли сотовый телефон, который вернули владелице», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД по Златоусту Ольга Аристова.

По обстоятельствам кражи и попытки хищения с банковских карт и присвоения чужого телефона в следственном отделе ОМВД возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Задержанным грозят реальные сроки заключения.

Сотрудники полиции напоминают златоустовцам о предусмотренной статьей 227 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанности возвращать найденную вещь владельцу.

В случае обнаружения дорогостоящей вещи в соответствии с законодательством необходимо вернуть ее собственнику, чтобы не быть обвиненным в краже. Сделать это можно самостоятельно, например, позвонив по номерам из записной книжки найденного телефона. В случае неудачи с найденным на улице имуществом необходимо прийти в ближайший отдел полиции и написать заявление о находке, в котором отразить все обстоятельства и рассказать о своих попытках связать с собственником.

Также не лишним будет размещение сообщения о найденной вещи в популярных сообществах в социальных сетях и на личной странице, расклеить объявления в окрестности того места, где было обнаружено чужое имущество или дать объявление в печатных изданиях или электронных средствах массовой информации. И не стоит описывать находку слишком подробно, чтобы откликнувшийся собственник смог назвать какие-либо особенности своей вещи.